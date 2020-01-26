У Житомирській області через необережне паління у ліжку загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Житомирській області, в Андрушівському районі, рятувальники ліквідували загоряння в приватному житловому будинку, внаслідок якого загинула 1 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України у Житомирській області.
“26 січня о 9:45 по лінії „101“ надійшло повідомлення про загорання житлового будинку, що в с. Нехворощ Андрушівського району. Про це рятувальників сповістила дочка власника помешкання, яка щоранку провідувала батька та приносила йому поїсти”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю до місця події чергового караулу, спостерігалось сильне задимлення в середині приміщення.
Рятувальники виявили, що “в одній із кімнат житлового будинку тліє диван, на якому знаходилось тіло 67 літнього господаря. Нажаль чоловік вже був без ознак життя”, — йдеться у повідомленні.
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Додається, що о 10:15 пожежу було локалізовано, а вже о 10:25 — ліквідовано.
“Попередньо причиною займання стала необережність під час куріння. Остаточні обставини трагедії встановлюються фахівцями”, — резюмували рятувальники.
Нагадаємо, станом на 18 січня, пожежі в Україні за цей рік забрали життя вже 133 людей.