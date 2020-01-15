У Київській області через необережне паління загинули троє осіб, двоє з них - діти

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Внаслідок отруєння продуктами горіння у Київській області загинуло 3 осіб, з них двоє — діти. Про це пише Держслужба з надзвичайних ситуацій в Україні, передає УНН.

“14 січня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Погреби Тетіївського району у приватному житловому будинку внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи з них 2 дітей (2015 та 2016 р.н.)”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що пожежа самоліквідувалася.

“Вогнем було знищено матрац. Попередня причина пожежі — паління в ліжку”, — повідомили рятувальники

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Нагадаємо, на Закарпатті у пожежі загинула маленька дитина.

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