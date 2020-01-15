В Киевской области из-за неосторожного курения погибли три человека, двое из них - дети

“14 января в ГСЧС поступила информация, что в с. Погреба Тетиевского района в частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что пожар самоликвидировался.

“Огнем был уничтожено матрас. Предварительная причина пожара — курение в постели”, — сообщили спасатели

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Напомним, на Закарпатье в пожаре погиб маленький ребенок.