На Закарпатті у пожежі загинула маленька дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На Закарпатті внаслідок пожежі у житловому будинку померла маленька дівчинка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Закарпатській області.
"13 січня о 23:00 надійшла заява про пожежу в житловому будинку, яка виникла близько 21:00, за адресою: Перечинський район, село Порошково, вул. Лесі Українки. Внаслідок пожежі загинула дівчинка 2018 р.н", - сказано у повідомленні.
Вогнем знищено частину домашнього майна. Причина та збитки встановлюються. Підрозділи ДСНС на гасіння не залучались.
Нагадаємо, у місті Токмак Запорізької області двоє дітей померли у лікарні від отруєння продуктами горіння, яке отримали під час пожежі у квартирі.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Черкащині дитина з інвалідністю загинула під час пожежі