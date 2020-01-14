На Закарпатье в пожаре погиб маленький ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На Закарпатье в результате пожара в жилом доме умерла маленькая девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"13 января в 23:00 поступило заявление о пожаре в жилом доме, которая возникла около 21:00 по адресу: Перечинский район, село Порошково, ул. Леси Украинки. В результате пожара погибла девочка 2018 г.р.", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожена часть домашнего имущества. Причина и ущерб устанавливаются. Подразделения ГСЧС на тушение не привлекались.
Напомним, в городе Токмак Запорожской области двое детей умерли в больнице от отравления продуктами горения, которое получили во время пожара в квартире.
Как ранее сообщалось в УНН, в Черкасской области ребенок с инвалидностью погиб во время пожара