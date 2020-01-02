У Запорізькій області двоє дітей померли від отруєння продуктами горіння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У місті Токмак Запорізької області двоє дітей померли у лікарні від отруєння продуктами горіння, яке отримали під час пожежі у квартирі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“У Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які ввечері 2 січня отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в м. Токмак. Також до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано матір дітей”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, за фактом загибелі 11-річної дитини з інвалідністю на пожежі розпочато кримінальне провадження.