В Запорожской области двое детей умерли от отравления продуктами горения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В городе Токмак Запорожской области двое детей умерли в больнице от отравления продуктами горения, которое получили во время пожара в квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения на пожаре в квартире четырехэтажного дома в г. Токмак. Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализированы мать детей", - говорится в сообщении.
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Напомним, по факту гибели 11-летнего ребенка с инвалидностью на пожаре начато уголовное производство.