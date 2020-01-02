У перший день 2020 року в Києві сталося 17 пожеж

КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом 1 січня 2020 року у столиці сталося 17 пожеж, одна з яких - на території ландшафтного парку “Співоче поле”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.