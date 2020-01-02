У перший день 2020 року в Києві сталося 17 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом 1 січня 2020 року у столиці сталося 17 пожеж, одна з яких - на території ландшафтного парку “Співоче поле”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.
"Протягом 1 січня 2020 року пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Протягом першої доби нового 2020 року столичні вогнеборці ліквідували 17 пожеж та 2 аварії (короткі замкнення без послідуючого горіння). За даний період загиблих та травмованих немає. Також 7 разів рятувальники виїжджали на хибні виклики, ще 2 рази - для забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 13 пожеж сталося через загоряння сміття на незначних площах, ще два рази пожежники гасили пожежі в квартирах, один раз у торгівельному кіоску.
"Ще в одному випадку загоряння сталося в адміністративній будівлі на території ландшафтного парку “Співоче поле”, - повідомили у пресслужбі.
Окрім того, рятувальники один раз виїжджали на виклик через замінування Центрального залізничного вокзалу, а ще тричі – для відкривання заблокованих дверей.
"На водних об’єктах міста протягом доби надзвичайних подій не сталося", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, пожежі з початку року в Україні вже забрали 15 життів.