Пожежі з початку року в Україні забрали вже 15 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З початку нового, 2020-го, року в Україні сталося вже 198 пожеж, загинули 15 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
Так, зі 198 пожеж по Україні 138 сталися у житловому секторі.
Зокрема, 1 січня о 7:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку у Харкові. Горіла квартира на шостому поверсі. На місці рятувальники врятували 14-річного підлітка з балкону квартири і його матір з задимленої оселі. Горіла у квартирі новорічна ялинка. Вогонь ліквідували о 8:21. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення новорічної гірлянди.
Також 1 січня о 2:14 рятувальники виїжджали на пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку у місті Бердянськ, як і о 00:30 до п’ятиповерхового житлового будинку у місті Запоріжжя, де сталися пожежі на балконах. Ймовірно, причиною обох пожеж став вибух петарди, які потрапили на балкон ззовні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Загалом з початку року пожежі в Україні забрали життя 15 людей, ще семеро осіб постраждали.
Врятовано на пожежах цього року сім людей.
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