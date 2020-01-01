На Львівщині в будинку культури згорів дах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Львівській області згорів дах та перекриття будинку культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 31 грудня о 16:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будинку культури площею 200 м кв. в селі Трійця Радехівського району.
“По прибуттю надзвичайники побачили, що уся будівля була у вогні, через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалось локалізувати о 17:23 та повністю ліквідувати о 18:10. Вогнем знищено дах та перекриття на площі 200 кв м”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до гасіння пожежі було залучено 12 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.
“На місці пожежі ніхто не постраждав, причини встановлюються”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі.