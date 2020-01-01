Во Львовской области в доме культуры сгорела крыша

Так, 31 декабря в 16:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре в доме культуры площадью 200 м кв. в селе Троица Радеховского района.

“По прибытию чрезвычайники увидели, что все здание было в огне, через плотное задымление спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар удалось локализовать в 17:23 и полностью ликвидировать в 18:10. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 200 кв м”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что к тушению пожара были привлечены 12 пожарных и 4 единицы спецтехники.

“На месте пожара никто не пострадал, причины устанавливаются”, — отмечается в сообщении.

Напомним, перед Новым годом в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе.