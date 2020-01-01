Перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В останній день 2019 року в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“Загалом, минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 105 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що з 29 грудня по 2 січня органи управління та формування ДСНС несуть службу у посиленому режимі.
“Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події, в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуває близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Львові горіла багатоповерхівка, є постраждалий.