У Львові горіла багатоповерхівка, є постраждалий

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Львові горів дев’ятиповерховий житловий будинок, у наслідок чого постраждав один чоловік. Пожежники евакуювали мешканців будинку, одну людину вдалось вивільнити з ліфту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області, передає УНН.

Так, 9 грудня о 13.24 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Кульпарківська, 172. Пожежа виникла в комірці на сходовій клітці між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи.

“Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями, з верхніх квартири за допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря було виведено 3 людей. Водночас з метою гарантування безпеки мешканцям з нижніх квартир багатоповерхівки було виведено 17 осіб. Також, було встановлено, що в ліфті перебуває людина, яку рятувальники спільно з працівниками ліфтової служби вивільнили”, — йдеться у повідомленні.

Так, о 13:42 вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:50 ліквідували в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі побутового вжитку на площі 12 м кв.

“Внаслідок події постраждав мешканець цього будинку, 1981 року народження. Потерпілий отримав опіки обличчя I ступеню та рук I-II ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився”, — написали у ДСНС.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, у Київській області рятувальники ліквідували загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища.

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