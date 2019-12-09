На Київщині горіло несанкціоноване сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Київській області рятувальники ліквідували загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 8 грудня о 15:45 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища за межами міста Березань.
По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що горить сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища площею 500 кв. м.
Пожежу локалізовано о 17:11 та ліквідовано о 18:22.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, в жовтні цього року на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.