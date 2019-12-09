В Киевской области горела несанкционированная свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киевской области спасатели ликвидировали возгорание мусора на территории несанкционированной свалки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в области.
Так, 8 декабря в 15:45 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании мусора на территории несанкционированной свалки за пределами города Березань.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что горит мусор на территории несанкционированной свалки площадью 500 кв. м.
Пожар локализован в 17:11 и ликвидирован в 18:22.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в октябре этого года в Николаевской области горел свалку.