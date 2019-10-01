У Миколаївській області горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У понеділок о 19:45 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів КП "СОМ" Вознесенського району Миколаївської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 23:15 пожежу ліквідовано на площі 800 кв. м. До гасіння залучалося 3 одиниці техніки та 7 осіб.
Нагадаємо, під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів.
"По прибуттю встановлено, що горить сміття на орієнтовній площі 3000 кв. м. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів наразі приборкують осередки горіння. О 8:48 пожежа локалізована, її причина встановлюється", - зазначили у відомстві.