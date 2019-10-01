В Николаевской области горела свалка

В 23:15 пожар был ликвидирован на площади 800 кв. м. К тушению привлекалось 3 единицы техники и 7 человек.

Напомним, под Николаевом произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

"По прибытию установлено, что горит мусор на ориентировочной площади 3000 кв. М. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пока укрощают очаги горения. В 8:48 пожар локализован, его причина устанавливается", - отметили в ведомстве.