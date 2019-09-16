Під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів, наразі її локалізовано на площі 3000 кв. м. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства "Миколаївкомунтранс" на вулиці Новій села Весняне Миколаївського району області рятувальники отримали 16 вересня о 7:51.
На місце направили черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
"По прибуттю встановлено, що горить сміття на орієнтовній площі 3000 кв. м. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) та подачі водяних стволів наразі приборкують осередки горіння. О 8:48 пожежа локалізована, її причина встановлюється", - зазначили у відомстві.
Від ДСНС залучено 1 одиницю техніки та 4 особи. На місці також працюють два бульдозери та водовозка від КП.
Нагадаємо, раніше масштабна природна пожежа під Миколаєвом перекинулася на присадибні ділянки.