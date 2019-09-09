Масштабна природна пожежа під Миколаєвом перекинулася на присадибні ділянки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Масштабна пожежа сухостою під Миколаєвом перекинулася на присадибні ділянки і мало не розповсюдилася на автозаправну станцію. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"9 вересня о 15:02 почали масово надходити дзвінки про пожежу на відкритій території між мікрорайоном Варварівка міста Миколаєва та селом Весняне, що у Миколаївському районі області", - вказали у відомстві.
За викликом направлені відділення 1, 2 державних пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, чергова зміна оперативно-координаційного Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
"Як з’ясувалось, горить суха трава, лісосмуга, чагарники на орієнтовній площі 3 га. Вогонь розповсюдився на чотири присадибні ділянки. Існувала загроза розповсюдження на автозаправну станцію, від якої вогнеборці відбили полум’я. О 15:50 її локалізовано", - додали у ДСНС.
Наразі здійснюється гасіння осередків горіння задля недопущення перекидання вогню на інші присадибні ділянки.
На місці працює 5 одиниць техніки, 25 вогнеборців. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Житомирщині другу добу горить сміттєзвалище.