Масштабный природный пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Масштабный пожар сухостоя под Николаевом перекинулся на приусадебные участки и угрожал распространиться на автозаправочную станцию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"9 сентября в 15:02 начали массово поступать звонки о пожаре на открытой территории между микрорайоном Варваровка города Николаева и селом Весняное, что в Николаевском районе области", - указали в ведомстве.
По вызову были направлены отделение 1, 2 государственных пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
"Как выяснилось, горит сухая трава, лесополоса, кустарники на ориентировочной площади 3 га. Огонь распространился на четыре приусадебных участка. Существовала угроза распространения на автозаправочную станцию, от которой пожарные отбили пламя. В 15:50 его локализовали", - добавили в ГСЧС.
Сейчас осуществляется тушение очагов горения для недопущения переброски огня на другие приусадебные участки.
На месте работает 5 единиц техники, 25 пожарников. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Житомирской области вторые сутки горит свалка.