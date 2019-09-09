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Масштабный природный пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки

Масштабный природный пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки

Киев  •  УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Масштабный пожар сухостоя под Николаевом перекинулся на приусадебные участки и угрожал распространиться на автозаправочную станцию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"9 сентября в 15:02 начали массово поступать звонки о пожаре на открытой территории между микрорайоном Варваровка города Николаева и селом Весняное, что в Николаевском районе области", - указали в ведомстве.

По вызову были направлены отделение 1, 2 государственных пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационного Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Как выяснилось, горит сухая трава, лесополоса, кустарники на ориентировочной площади 3 га. Огонь распространился на четыре приусадебных участка. Существовала угроза распространения на автозаправочную станцию, от которой пожарные отбили пламя. В 15:50 его локализовали", - добавили в ГСЧС.

Сейчас осуществляется тушение очагов горения для недопущения переброски огня на другие приусадебные участки.

На месте работает 5 единиц техники, 25 пожарников. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Житомирской области вторые сутки горит свалка.

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