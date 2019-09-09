На Житомирщині другу добу горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Другу добу триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів в місті Бердичів Житомирської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
"8 вересня о 17:13 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих відходів в місті Бердичів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що відбувається горіння сміття окремим осередками на загальній площі близько 700 кв. м", - додали у відомстві.
Найвища точка насипу, як вказано, становить 10 метрів, глибина прогарів близько 2 метрів.
"Сильний вітер сприяв швидкому розповсюдженню полум’я. Зважаючи на те, що відстань до найближчого вододжерела становить 4 км, упродовж минулої доби рятувальники здійснили 40 виїздів для заправки техніки водою. Станом на 10:00 9 вересня залишається горіння на площі близько 500 кв. м. Гасіння пожежі ускладнюється неможливістю під'їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі", - додали у ДСНС.
До ліквідації пожежі залучено 10 одиниць техніки та 23 особи, з них: 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, 2 цистерни та 2 чоловіка від МКП "Бердичів-Комунсервіс", 2 самоскидачі, екскаватор, бульдозер та 6 осіб від ТОВ "Полісся-Екосфера".
"Наразі ситуація контрольована. Загрози розповсюдженню пожежі немає", - додали у відомстві.
Нагадаємо, неподалік від Києва загорілося сміттєзвалище.