В Житомирской области вторые сутки горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вторые сутки продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов в городе Бердичев Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"8 сентября в 17:13 на экстренный номер "101" поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых отходов в городе Бердичев. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что происходит горение мусора отдельным очагом на общей площади около 700 кв. м", - добавили в ведомстве.
Самая высокая точка насыпи, как указано, составляет 10 метров, глубина прогаров около 2 метров.
"Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. Учитывая, что расстояние до ближайшего водоисточника составляет 4 км, за прошедшие сутки спасатели совершили 40 выездов для заправки техники водой. По состоянию на 10:00 9 сентября продолжается горение на площади около 500 кв. м. Тушение пожара осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара", - добавили в ГСЧС.
К ликвидации пожара привлечены 10 единиц техники и 23 человека, из них: 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, 2 цистерны и 2 человека от МКП "Бердичев-Комунсервис", 2 самосвала, экскаватор, бульдозер и 6 человек от ООО "Полесье-Экосфера".
"Сейчас ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара нет", - добавили в ведомстве.
Напомним, недалеко от Киева загорелась свалка.