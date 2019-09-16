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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58174 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111265 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103111 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 110163 просмотра

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Под Николаевом произошел масштабный пожар на свалке

Под Николаевом произошел масштабный пожар на свалке

Киев  •  УНН

 • 13328 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Под Николаевом произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов, на данный момент он локализован на площади 3000 кв. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс" на улице Новой села Весеннее Николаевского района области спасатели получили 16 сентября в 7:51.

На место был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По прибытию установлено, что горит мусор на ориентировочной площади 3000 кв. м. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов на данный момент укрощают очаги горения. В 8:48 пожар локализован, его причина устанавливается", - отметили в ведомстве.

От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 4 человека. На месте также работают два бульдозера и водовозка от КП.

Напомним, ранее масштабный природный пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки.

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