Под Николаевом произошел масштабный пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Под Николаевом произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов, на данный момент он локализован на площади 3000 кв. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс" на улице Новой села Весеннее Николаевского района области спасатели получили 16 сентября в 7:51.
На место был направлен дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
"По прибытию установлено, что горит мусор на ориентировочной площади 3000 кв. м. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов на данный момент укрощают очаги горения. В 8:48 пожар локализован, его причина устанавливается", - отметили в ведомстве.
От ГСЧС привлечены 1 единица техники и 4 человека. На месте также работают два бульдозера и водовозка от КП.
Напомним, ранее масштабный природный пожар под Николаевом перекинулся на приусадебные участки.