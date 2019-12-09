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Во Львове горела многоэтажка, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во Львове горел девятиэтажный жилой дом, в результате чего пострадал один человек. Пожарные эвакуировали жильцов дома, одного человека удалось освободить из лифта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, передает УНН.

Так, 9 декабря в 13.24 к пожарным поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Кульпарковская, 172. Пожар возник в ячейке на лестничной клетке между 5 и 6 этажами девятиэтажного жилого дома. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.

"Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными, с верхних квартиры с помощью спасательных устройств на свежий воздух были выведены 3 человека. В то же время в целях обеспечения безопасности жителям с нижних квартир многоэтажки были выведены 17 человек. Также было установлено, что в лифте находится человек, которого спасатели совместно с работниками лифтовой службы освободили", - говорится в сообщении.

Так, в 13:42 пожарные локализовали пожар, и в 13:50 ликвидировали в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара огнем уничтожены вещи бытового потребления на площади 12 м кв.

"В результате происшествия пострадал житель этого дома, 1981 года рождения. Пострадавший получил ожоги лица I степени и рук I-II степени. После оказания медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался", - написали в ГСЧС.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в Киевской области спасатели ликвидировали возгорание мусора на территории несанкционированной свалки.

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