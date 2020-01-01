Перед Новым годом в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В последний день 2019 году в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе, на которых погибло 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В целом, за минувшие сутки, 31 декабря, в Украине произошло 105 пожаров в жилом секторе, на которых погибло 12 граждан и травмировались еще 4 человека”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 29 декабря по 2 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме.
“Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находится около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники”, — отмечается в сообщении.
Напомним, во Львове горела многоэтажка, есть пострадавший.