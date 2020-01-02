В первый день 2020 года в Киеве произошло 17 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В течение 1 января 2020 года в столице произошло 17 пожаров, один из которых - на территории ландшафтного парка "Спивоче поле". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
"В течение 1 января 2020 года пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона осуществили 32 выезда на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. В течение первых суток нового 2020 года столичные пожарные ликвидировали 17 пожаров и 2 аварии (короткие замыкания без последующего горения). За данный период погибших и травмированных нет. Также 7 раз спасатели выезжали на ложные вызовы, еще 2 раза - для обеспечения общественного порядка во время проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Указано, что 13 пожаров произошло из-за возгорания мусора на небольших площадях, еще два раза пожарные тушили пожары в квартирах, один раз в торговом киоске.
"Еще в одном случае возгорание произошло в административном здании на территории ландшафтного парка "Спивоче поле", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, спасатели один раз выезжали на вызов из-за заминирования Центрального железнодорожного вокзала, а еще трижды - для открывания заблокированных дверей.
"На водных объектах города в течение суток происшествий не произошло", - добавили в пресс-службе.
Напомним, пожары с начала года в Украине уже забрали 15 жизней.