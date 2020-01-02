На Черкащині дитина з інвалідністю загинула під час пожежі: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За фактом загибелі 11-річної дитини з інвалідністю на пожежі розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Черкаській області.
“Звенигородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом пожежі, в якій загинула дитина, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Установлено, що 1 січня в одному з сіл Корсунь-Шевченківського району сталася пожежа, в результаті якої загинула 11-річна дівчинка з інвалідністю. За попередньою інформацією причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Корсунь-Шевченківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Водночас, у ході досудового розслідування з’ясовано, що матір залишила дитину без нагляду, а дитина через стан здоров’я та вік була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження. Зазначене призвело до тяжких наслідків у вигляді смерті.
За фактом злісного невиконання батьками своїх обов’язків по догляду за дітьми внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166 Кримінального кодексу України.
Розслідування триває, вживаються заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження всіх обставин справи.
Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок пожежі дитину госпіталізували з отруєнням.