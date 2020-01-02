На Вінниччині під час пожежі отруїлася дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Вінниччині внаслідок пожежі дитину госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Вінницькій області.
"1 січня о 13:13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Стражгород Теплицького району", - сказано у повідомленні.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в одній із кімнат житлового будинку на площі 20 кв. м виникла пожежа.
Пожежу локалізовано о 13:39, ліквідовано о 13:47.
"Під час пожежі продуктами горіння отруїлася дитина 2016 року народження - онука власника домоволодіння. Дівчинку в задовільному стані госпіталізовано до Теплицької ЦРЛ", - додається у повідомленні.
Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін будинку на площі 40 кв. м.
Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.
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