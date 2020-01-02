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Чоловік потрапив до реанімації через вибух салюта на Новий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Чоловік на Житомирщині потрапив до реанімаційного відділення обласної лікарні через вибух салюта на святкуванні Нового року у сільському клубі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного жителя села Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області", - повідомили у відомстві.

Як з’ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора у сільському клубі чоловік запалив салют, від чого останній різко вибухнув.

Очевидці події відразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медичного закладу.

Нагадаємо, пожежі з початку року в Україні забрали вже 15 життів.

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