Мужчина попал в реанимацию из-за взрыва салюта на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Мужчина в Житомирской области попал в реанимационное отделение областной больницы из-за взрыва салюта на праздновании Нового года в сельском клубе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Емильчинского района Житомирской области", - сообщили в ведомстве.
Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, от чего последний резко взорвался.
Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.
Напомним, пожары с начала года в Украине унесли уже 15 жизней.