В Винницкой области во время пожара отравился ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Винницкой области в результате пожара ребенка госпитализировали с отравлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Винницкой области.
"1 января в 13:13 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Стражгород Теплицкого района", - говорится в сообщении.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что в одной из комнат жилого дома на площади 20 кв. м возник пожар.
Пожар локализован в 13:39, ликвидирован в 13:47.
"Во время пожара продуктами горения отравилась ребенок 2016 года рождения - внучка владельца домовладения. Девочку в удовлетворительном состоянии госпитализироваои в Теплицкую ЦРБ", - добавляется в сообщении.
В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен дома на площади 40 кв. м.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети.
Напомним, мужчина в Житомирской области попал в реанимационное отделение областной больницы из-за взрыва салюта на праздновании Нового года в сельском клубе.