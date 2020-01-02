В Черкасской области ребенок с инвалидностью погиб во время пожара: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По факту гибели 11-летнего ребенка с инвалидностью на пожаре начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черкасской области.
“Звенигородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пожара, в котором погиб ребенок, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.
Установлено, что 1 января в одном из сел Корсунь-Шевченковского района произошел пожар, в результате которого погиб 11-летняя девочка с инвалидностью. По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Корсунь-Шевченковского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.
В то же время, в ходе досудебного расследования установлено, что мать оставила ребенка без присмотра, а ребенок по состоянию здоровья и из-за возраста была лишена возможности принять меры к самосохранению. Это привело к тяжелым последствиям в виде смерти.
По факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей по уходу за детьми внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины.
Расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела.
Напомним, в Винницкой области результате пожара ребенка госпитализировали с отравлением.