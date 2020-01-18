Пожежі в Україні цього року забрали життя вже 133 людей

"Показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі продовжує лякати стабільно високими показниками. Так, з початку 2020 року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 133 та 99 осіб відповідно. При цьому, із 2 268 пожеж, більше половини випадків сталися саме у помешканнях громадян", - зазначили у відомстві.

Як вказали у ДСНС, найчастіше гинуть люди внаслідок власної необережності. Зокрема, при порушенні правил експлуатації пічного опалення та електричних побутових нагрівальних приладів, через необережність під час паління, у разі залишення без нагляду сірників та запальничок у доступних для дітей місцях, тощо.

Нагадаємо, у дачному будинку під Черніговом на згарищі знайшли два трупи.