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Пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек

Киев • УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. С начала года на пожарах в Украине погибло 133 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек

"Показатель трагических случаев на пожарах в жилом секторе продолжает пугать стабильно высокими показателями. Так, с начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в жилье граждан", - отметили в ведомстве.

Как указали в ГСЧС, чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.

Напомним, в дачном доме под Черниговом на пепелище нашли два трупа.

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