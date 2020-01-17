У дачному будинку під Черніговом на згарищі знайшли два трупи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У дачному будинку на території садівничого товариства під Черніговом на місці пожежі знайшли тіла двох чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У селоі Мажугівка Чернігівського району на території садівничого товариства "Лісне-1" о 14:43 16 січня сталася пожежа дачного будинку (4 на 5 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем знищено покрівлю, міжповерхове перекриття, окремі конструктивні елементи стін", - йдеться у повідомленні.
Власник, причина та збиток встановлюються.
"На місці пожежі виявлено тіла 2 осіб чоловічої статі (дані встановлюються)", - вказали у департаменті.
Нагадаємо, у Київській області через необережне паління загинули троє осіб, двоє з них - діти.