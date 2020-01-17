В дачном доме под Черниговом на пепелище нашли два трупа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В дачном доме на территории садоводческого общества под Черниговом на месте пожара нашли тела двух мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В селе Мажуговка Черниговского района на территории садоводческого общества "Лесное-1" в 14:43 16 января произошел пожар дачного дома (4 на 5 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем уничтожена кровля, межэтажное перекрытие, отдельные конструктивные элементы стен", - говорится в сообщении.
Владелец, причина и ущерб устанавливаются.
"На месте пожара обнаружены тела 2 лиц мужского пола (данные устанавливаются)", - указали в департаменте.
Напомним, в Киевской области из-за неосторожного курения погибли три человека, двое из них - дети.