В Житомирской области из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Житомирской области, в Житомирской области, спасатели ликвидировали возгорание в частном жилом доме, в результате которого погиб 1 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Житомирской области.
“26 января в 9:45 по линии „101“ поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Нехворощ Андрушевского района. Об этом спасателей сообщила дочь владельца помещения, которая каждое утро навещала отца и приносила ему поесть”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию к месту происшествия дежурного караула, наблюдалось сильное задымление внутри помещения.
Спасатели обнаружили, что “в одной из комнат жилого дома тлеет диван, на котором находилось тело 67 летнего хозяина. К сожалению человек уже был без признаков жизни”, — говорится в сообщении.
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Добавляется, что в 10:15 пожар был локализован, а уже в 10:25 — ликвидирован.
“Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении. Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами”, — резюмировали спасатели.
Напомним, по состоянию на 18 января, пожары в Украине за этот год унесли жизни уже 133 человек.