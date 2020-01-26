В Житомирской области из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина

“26 января в 9:45 по линии „101“ поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Нехворощ Андрушевского района. Об этом спасателей сообщила дочь владельца помещения, которая каждое утро навещала отца и приносила ему поесть”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию к месту происшествия дежурного караула, наблюдалось сильное задымление внутри помещения.

Спасатели обнаружили, что “в одной из комнат жилого дома тлеет диван, на котором находилось тело 67 летнего хозяина. К сожалению человек уже был без признаков жизни”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области из-за неосторожного курения погибли три человека, двое из них — дети

Добавляется, что в 10:15 пожар был локализован, а уже в 10:25 — ликвидирован.

“Предварительно причиной возгорания стала неосторожность при курении. Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами”, — резюмировали спасатели.

Напомним, по состоянию на 18 января, пожары в Украине за этот год унесли жизни уже 133 человек.