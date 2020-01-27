В Минкульте произошел пожар: сотрудников эвакуируют
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сейчас идет эвакуация сотрудников. Об этом сообщает УНН со ссылке на страницу министерства в Facebook.
"В здании бывшего Министерства культуры (ул. Ивана Франко, 19 - ред.) произошел пожар. Работают подразделения ГСЧС. Большинство сотрудников эвакуированы, эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в Украине произошло 1 тыс. 458 пожаров, в результате чего погибли 50 человек.