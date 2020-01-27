ДСНС: пожежа у Мінкульті сталася в архіві у підвалі, її локалізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Пожежа у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася в архіві у підвальному приміщенні, наразі її локалізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.
"27 січня о 10:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в трьохповерховій адміністративній будівлі на вул. Івана Франка, 19, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, через сильне задимлення проводиться евакуювакуація людей. Під час развідки врятовано 2 осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, додали у ДСНС.
"Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м локалізовано", - додали у відомстві.
Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у місті Києві та 41 особа особового складу.
Ліквідація пожежі продовжується.
Нагадаємо, 27 січня у Мінкульті сталася пожежа, співробітників евакуйовують.