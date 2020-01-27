ГСЧС: пожар в Минкульте произошел в архиве в подвале, он локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел в архиве в подвальном помещении, на данный момент он локализован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
"27 января в 10:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании на ул. Ивана Франко, 19 в Шевченковском районе столицы. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива", - говорится в сообщении.
Как указано, из-за сильного задымления проводится евакуювакуация людей. Во время разведку спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, добавили в ДСНС.
"Об 11:03 пожар площадью 30 кв. м локализован", - добавили в ведомстве.
Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве и 41 человек личного состава.
Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, 27 января в Минкульте произошел пожар, сотрудников эвакуируют.