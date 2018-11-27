ГСЧС: в течение ночи обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В ночь с 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская — 46, Черновицкая — 39. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — указано в сообщении спасателей.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 343 человек личного состава и 863 единицы техники.
Как сообщал УНН, в минувшие сутки неизвестный сегодня бросил в торгово-развлекательном центре “Ocean Plaza” дымовую шашку, из-за чего сработала пожарная сигнализация, но никто не пострадал.