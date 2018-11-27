ДСНС: протягом ночі знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У ніч з 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“З 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, а саме: Тернопільська — 46, Чернівецька — 39. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.
Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 343 чоловік особового складу та 863 одиниці техніки.
Як повідомляв УНН, минулої доби невідомий сьогодні кинув у торгово-розважальному центрі “Ocean Plaza” димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не постраждав.