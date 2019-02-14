ГСЧС: из-за сложных погодных условий обесточены 84 населенных пункта в 4 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черкасская — 10 н.п., Киевская — 3 н.п., Черниговская — 36 н.п., Сумская — 35 н. п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, — указано в сообщении спасателей.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
“Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники”, — добавили в ГСЧС.
Напоминаем, в минувшие сутки из-за сложных погодных условий были обесточены 188 населенных пунктов в 6 областях.