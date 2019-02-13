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ДСНС: через складні погодні умови знеструмлені 188 населених пунктів у 6 областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 188 населених пунктів у шести областях, інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 188 населених пунктів у шести областях, а саме: Черкаська — 74 н.п., Київська — 69 н.п., Чернігівська — 18 н.п., Сумська — 15 н.п., Кіровоградська — 8 н.п. та Дніпропетровська — 4 н.п.”, — вказано у повідомленні рятувальників.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

“Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 961 чол. та 647 од. техніки”, — додали у ДСНС.

Як повідомляв УНН, українців попередили про погіршення погоди.

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