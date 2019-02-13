ГСЧС: из-за сложных погодных условий обесточены 188 населенных пунктов в 6 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. 13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черкасская — 74 н.п., Киевская — 69 н.п. , Черниговская — 18 н.п., Сумская — 15 н.п., Кировоградская — 8 н.п. и Днепропетровская — 4 н.п.”, — указано в сообщении спасателей.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
“Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 961 чел. и 647 ед. техники”, — добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили об ухудшении погоды.