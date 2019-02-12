Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються значні опади. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого вночі у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 6-12 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники повідомили, що у Київській області вдень очікуються значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомляв УНН, у Карпатах існує небезпека сходження лавин.