Українців попередили про погіршення погоди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються значні опади. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого вночі у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 6-12 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що у Київській області вдень очікуються значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляв УНН, у Карпатах існує небезпека сходження лавин.

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