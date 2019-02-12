У Карпатах існує небезпека сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У горах Львівської області та у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"12 лютого, внаслідок снігопаду, у горах Львівської області та внаслідок снігопадів і хуртовини, у високогір'ї та горах Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 12 лютого, у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу.