В Карпатах существует опасность схода лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В горах Львовской области и в высокогорье и горах Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"12 февраля, в результате снегопада, в горах Львовской области и в результате снегопадов и метели, в высокогорье и горах Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Напомним, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.