Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Завтра, 12 лютого, у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 12 лютого вночі у Чернівецькій області, вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 6-12 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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У Київській області 12 лютого вдень значні опади переважно у вигляді мокрого снігу (приріст снігового покриву 7-10 см), налипання мокрого снігу; (І рівень небезпечності, жовтий).
Рятувальники додали, у Києві до кінця доби 11 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, киян попередили про погіршення погодних умов.