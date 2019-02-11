Киян попередили про погіршення погодних умов

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у прес-службі.



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Як повідомляв УНН, тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Температура повітря вдень сягне 6 градусів тепла на більшості території країни, 9 градусів вище нуля - на півдні.



Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.